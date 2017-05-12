Следы пребывания медведей заметили вблизи населённых пунктов

Андрей Зайцев.

Медведи проснулись, а тут зима. Как косолапые переживают такой стресс? Весна зацепила Кольский край по касательной. Что не очень, как выясняется, нравится косолапым. Им труднее добывать пропитание, приходится много передвигаться. Следы уже заметили вблизи населённых пунктов. География следующая - Рында, Титан, Апатиты. В настоящее время региональное Минприроды планирует решить вопрос о регулировании численности медведей. Для населения на сайте ведомства есть памятка - как правильно себя вести при встрече с хозяевами леса, в том числе, и городской черте.



Начальник отдела Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области: " Основное - не бояться медведя. Если вы будете бояться его, значит вы, скорее всего, будете его жертвой. Не бежать. Надо показать, что вы больше. Можно закричать. Как правило, медведю тоже не очень приятна встреча с человеком, он человека боится".









