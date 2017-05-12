Смотрите на канале "Россия 1" программу "События недели"

День, когда все судьбы в единую слиты. Праздник Победы в Заполярье.

Капитальный ремонт как лекарство. Чем болеют дома культурного наследия и кто может оказать им экстренную помощь?

Метель - не помеха. Пожарные-десантники отрабатывают навыки тушения огня, в лесах Мурманской области начался пожароопасный сезон.

О большом балете и малой Родине. Кировск как один из героев вышедшего в прокат фильма Валерия Тодоровского "Большой".

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