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12.05.2017 18:05

Мурманская база авиационной охраны лесов готова к работе в пожароопасный сезон 2017 года

Сегодня на базе Мурманской базы авиационной охраны лесов губернатор Марина Ковтун провела совещание, посвящённое готовности сил и средств пожаротушения региона к пожароопасному сезону 2017 года.

В совещании приняли участие заместитель губернатора Евгений Никора, министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвира Макарова, председатель регионального комитета по обеспечению безопасности населения Владимир Воротников и начальник авиабазы Валерий Яковенко.

«С сегодняшнего дня в лесах Мурманской области начинается пожароопасный сезон. Соответствующий приказ подписан. Зима в этом году дала нам фору. Но готовыми к работе надо быть уже сейчас», – отметила Марина Ковтун, открывая совещание.

Авиабаза выполняет задачи по тушению лесных пожаров на землях лесного фонда, мониторингу пожарной опасности в лесах, приёму и учёту сообщений о лесных пожарах, также специалисты службы занимаются противопожарным обустройством лесов, лесовосстановлением.

Авиабаза готова к работе в пожароопасный сезон, силы и средства службы сосредоточены по местам дислокации, в распоряжении специалистов 1192 единицы различной техники, сообщил начальник авиабазы Валерий Яковенко.

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