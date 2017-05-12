Всероссийская премьера. В широкий прокат вышел фильм "Большой" режиссера Валерия Тодоровского

Елена Ямаш.

Часть киноленты снимали в Кировске - заполярный город "сыграл" малую родину главной героини.

Главная героиня драмы - юная и необычайно талантливая танцовщица Юля Ольшанская из маленького шахтерского городка - вытягивает "счастливый билет". Её замечает бывший артист балета и привозит в Москву.

Для того, чтобы стать безупречным бриллиантом, алмазу требуется огранка, и путь на легендарные подмостки Большого обещает быть непростым.

Звездный актерский состав. В фильме снялись такие известные актеры как Валентина Теличкина, Александр Домогаров, Алиса Фрейндлих.

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих: "Валерий Тодоровский это такой режиссер, у которого можно сыграть даже метелку, стоящую в углу. Тем более, такая симпатичная роль. Сценарий написан со знанием дела".

Режиссер Валерий Тодоровский: "С ней работалось потрясающе, потому что она гениальная актриса, замечательный человек. И чем больше личность, чем талантливее актер, тем легче с ним работать".

Несколько лет на создание сценария и 80 дней на съемки. Они проходили в Москве - на исторической сцене Большого театра, в Минске, а также в заполярном Кировске. Автостанция, пивной ларек и автобусная остановка. В 2015 буквально в считанные дни на окраине города выросли декорации к фильму.

Около ста местных жителей задействовали в массовке. В съемках сцены похорон отца главной героини приняла участие апатитчанка Виктория Вавулина.

Виктория Вавулина: "Мне говорят: "Ты плачь". И я там волком выла. Сзади окликают - "Вы натуральная артистка или такая же как мы?" Да, ребят, такая же, как вы".

В фильме снимались 70 профессиональных артистов балета. Кастинги проводились в Казани, Уфе, Перми, Воронеже, Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве, Вильнюсе, Варшаве. Для картины было создано более 500 костюмов.

Блиц-опрос: "Шикарный фильм. Я сама занимаюсь танцами, поэтому на такой фильм я просто не могла не сходить. Вообще, конечно, жизнь этой девушки из провинции, столько переживаний. Замечательные актеры. Даже ребенок просидел на одном дыхании, посмотрели фильм с огромным удовольствием. Фильм замечательный. Его обязательно нужно посмотреть, особенно тем, кто любит балет и кто мечтает посмотреть его на сцене Большого театра. У него все фильмы замечательные - это действительно Валерий Тодоровский".

Большое кино про большой балет только начинает свой путь в кинозалах страны. Первые зрители всероссийской премьеры единодушны - такой фильм стоит посмотреть.







