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12.05.2017 15:55

Мурманский областной краеведческий музей приглашает северян на выставку «Эллисиф Вессель – жизнь и работа в приграничье»

15 мая в 17.00 в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, II этаж) состоится открытие выставки «Эллисиф Вессель – жизнь и работа в приграничье», разработанной музеем Варангера (Норвегия).

Эллисиф Вессель – норвежский фотограф-документалист – приехала в Киркенес в 1886 году. Она была революционеркой, писала стихи и газетные статьи в поддержку рабочего класса и проявила твердую приверженность интересам обездоленных. Эллисиф была фотографом-самоучкой, на ее фотографиях можно увидеть представителей полиэтнической истории региона и приграничье в период крупных социальных и политических изменений.

Посетители выставки увидят 24 плаката, содержащих фотографии и их описание. Фотоколлекция Эллисиф Вессель представляет собой уникальный документальный материал о приграничных районах Норвегии, России и Финляндии рубежа XIX-XX вв. В них представлена информация о повседневной жизни, общественном развитии и культурном многообразии региона. Тексты выставки представлены на норвежском, русском и английском языках.

Ретроспектива на жизнь в приграничье в то далекое время содействует пониманию развития российско-норвежских отношений в приграничных регионах в настоящее время. Фотонаследие Эллисиф является национальным богатством, так как после пожаров и бомбежек Второй мировой войны в Финнмарке подобных фотоколлекций осталось очень мало.

Выставка будет работать до 31 июня.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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