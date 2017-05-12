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12.05.2017 18:20

Мурманский областной художественный музей принимает работы на конкурсную выставку

До 16 мая Мурманский областной художественный музей принимает работы на конкурсную выставку «Мои встречи с художественным музеем».

На выставке, которая начнет работу 17 мая, будут представлены фотоработы, главные темы которых – общение с искусством и впечатления от посещения художественных музеев и галерей мира. Принять участие в конкурсе может любой желающий: для этого необходимо предоставить художественную фотографию любого жанра, распечатанную в формате не менее А4.

Итоги конкурса и награждение победителей состоится 20 мая в рамках всероссийской акции «Ночь музеев».

Выставка будет работать до 4 июня.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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