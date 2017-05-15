15 мая – Международный день семей

Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Международным днем семей!



В жизни каждого человека семья занимает важнейшее место. С семьи человек начинает открывать этот мир, здесь он формируется как личность, учится общению, уважению к старшим, заботе о младших. Все эти премудрости, впитанные с молоком матери, любовь и поддержка родных и близких помогают адаптироваться к обществу, стать его полноценным членом. Осознание приоритета традиционных семейных ценностей в последнее время все более актуально для нашего общества. Связь между поколениями одной семьи, знание своих корней, верность семейным традициям и укладу делает нас полноправными участниками и творцами истории своего народа, своей страны. Именно поэтому меры поддержки семьи, материнства и детства, стимулирования рождаемости и помощи многодетным семьям находятся в числе безусловных приоритетов в работе Правительства Мурманской области. Эти усилия являются важной частью стратегии развития региона, вкладом в счастливое будущее каждого человека.



Дорогие друзья! Желаем вам здоровья, радости и счастья, взаимной любви, уважения и поддержки родных и близких, мира и процветания вашим семьям!





Губернатор Мурманской области Марина Ковтун



Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой





Федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Бодягин







