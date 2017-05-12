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12.05.2017 15:40

Интенсивность боевой подготовки на Северном флоте по отдельным показателям возросла в два раза

В рамках расширенного заседания Военного совета Северного флота, командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов подвел итоги боевой учебы и повседневной деятельности сил и войск флота в зимнем периоде обучения.
«Интенсивность боевой подготовки на Северном флоте по отдельным показателям возросла более чем в два раза» - отметил вице-адмирал Евменов.
Командующий Северным флотом также подчеркнул, что «в зимнем периоде обучения Северный флот еще раз подтвердил, что способен успешно решать не только учебные, но и боевые задачи, о чем свидетельствует итоги похода корабельной авианосной группы Северного флота, возглавляемой авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатели выполнения плана боевой подготовки экипажей подводных лодок выросли на 74%, количество выполненных боевых упражнений возросло более чем на треть. Также выросли показатели подготовки экипажей надводных кораблей – количество выполнения боевых упражнений практическим  оружием по сравнению с прошлым годом выросло на 75%. По отдельным показателям, таким как зенитные ракетные стрельбы, количество выполненных боевых упражнений выросло в три раза, по артиллерийским и торпедным стрельбам – в два раза.
Всего в зимнем периоде обучения проведено более 2 тысяч зачетных мероприятий боевой подготовки и выполнено около 900 боевых упражнений с применением практического оружия. Показатели наплаванности подводных лодок и надводных кораблей находятся на уровне аналогичного периода  прошлого года и составляют оптимальное значение для эффективной и качественной боевой учебы в море.


/Пресс-служба Северного флота/
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