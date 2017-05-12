Водолазы Северного флота начали подготовку к Армейским международным играм

Кирилл Коган.

Они в конце августа в Севастополе. Сегодня в губе Варламова отработали учебные погружения с борта нового многофункционального катера "Спасатель Кононенко". У него необычный корпус, что делает судно устойчивым - даже в 4-бальный шторм! Из оснащения - отечественный телеуправляемый аппарат "Марлин". Погружение возможно на глубину до 350 метров.

Водолаз 3 класса Николай Соколовский: "Есть лапа, он может мелкие детали поднимать с грунта, зацепить трос, веревку. Очень нужный помощник, смотрит и за водолазом, может сам на глубине, если водолаз сам не может на глубине подойти, спускаем его и он сам работает на высокой глубине, делает осмотр".





