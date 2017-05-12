"Знай цифры своего артериального давления" – девиз акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией

Андрей Зайцев.

"Знай цифры своего артериального давления". Под таким девизом в медучреждениях областного центра проходит массовая акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией. В России не меньше 40% населения страдает этим недугом. Специалисты называют его "тихий убийца". Болезнь не сразу дает о себе знать. В группе риска - в первую очередь - мужчины старше 40 лет.

Врач ГОАУЗ "Мурманский областной центр специализированных видов медицинской помощи" Юлия Бреславская: "Вы у себя уже начали иногда замечать цифры 140 на 90. Или просто 140, или просто 90. Не важно. Уже обратитесь к терапевту. Вам посоветуют, как себя вести".





