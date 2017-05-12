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12.05.2017 14:20

В Ловозерском районе завершились учения пожарных-десантников

Алексей Котович.

В Ловозерском районе - учения пожарных-десантников. Тренировка под руководством опытных инструкторов. Упражнение - спуск с вертолета. Он зависает на высоте с помощью специального снаряжения. Такой навык необходим при тушении лесных пожаров в труднодоступной местности, где нет возможности, условий для приземления. Тренировка входит в плановую подготовку личного состава к пожароопасному сезону в Мурманской области.
Инструктор Ковдорского авиаотделения мурманской базы авиационной охраны лесов Сергей Колдарар: "По правилам у нас после месячного перерыва должны быть повторные спуски обязательно. Не менее двух спусков, чтобы десантник не терял навык, потому, что, в основном, вся территория сейчас отнесена - 90% к авиазоне. Сеть дорог в ужасном состоянии Добраться куда-то на наземном транспорте для тушения лесного пожара бывает порой проблематично, Доставка - в основном в отдаленные районы возможна только с вертолета".
В учении приняли участие тридцать один пожарный из пяти региональных отделений мурманской базы авиационной охраны лесов. По словам спасателей, такой способ десантирования в Заполярье применяют не часто. Именно поэтому он - обязательный пункт - в программе тренировок.
Начальник региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Мурманской области Александр Филиппов: "Вообще, ребята в свое время работали и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Именно где древостой повыше, возможности поменьше с подбором площадок. Поэтому - они сегодня, по завершению этой воздушной тренировки, готовы к тушению лесных пожаров, в частности с доставкой из режима висения с вертолета, практически по всей России. Ну, Мурманской области в том числе".
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