Прокуратура Первомайского округа Мурманска вынесла представление руководству одной из строительных компаний

Кирилл Коган.

Она начала возведение многоквартирного дома на улице Шевченко - по проекту, разработанному еще в 2008 году. В нем нет пандусов. Сегодня это обязательное условие. В документ необходимо внести изменения. На это - месяц. Пока же стройка приостановлена. Директор компании уверен - не надолго. Проект доработают. Стройку продолжат. Сдать объект планируют к 2020 году.

Помощник прокурора Первомайского округа г. Мурманска Вероника Панова: "Было внесено прокурором округа представление с требованием устранить нарушения действующего законодательства, а именно внести изменения в проектную документацию о строительстве данного многоквартирного жилого дома".

Генеральный директор строительной компании Виталий Меженин: "Устранение замечаний не носит глобальный характер, оно касается ширины тротуаров, уклонов, удобства поднятий, чтоб были пандусы на перепадах, это все понятно, это не затянет на долго срок начала".





