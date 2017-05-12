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12.05.2017 14:15

Прокуратура Первомайского округа Мурманска вынесла представление руководству одной из строительных компаний

Кирилл Коган.

Она начала возведение многоквартирного дома на улице Шевченко - по проекту, разработанному еще в 2008 году. В нем нет пандусов. Сегодня это обязательное условие. В документ необходимо внести изменения. На это - месяц. Пока же стройка приостановлена. Директор компании уверен - не надолго. Проект доработают. Стройку продолжат. Сдать объект планируют к 2020 году.
Помощник прокурора Первомайского округа г. Мурманска Вероника Панова: "Было внесено прокурором округа представление с требованием устранить нарушения действующего законодательства, а именно внести изменения в проектную документацию о строительстве данного многоквартирного жилого дома".
Генеральный директор строительной компании Виталий Меженин: "Устранение замечаний не носит глобальный характер, оно касается ширины тротуаров, уклонов, удобства поднятий, чтоб были пандусы на перепадах, это все понятно, это не затянет на долго срок начала".
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