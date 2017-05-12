В Мурманске состоялось первое заседание общественного совета партийного проекта "Историческая память"

Кирилл Коган.

Первое заседание общественного совета проекта "Историческая память". Программа "Единой России" в регионе - с 2009 года. Задачи - патриотическое воспитание подрастающего поколения, реставрация памятников, сохранение объектов культурного наследия. Теперь - к работе привлекают и общественников. В состав совета вошли архитекторы, скульпторы, сотрудники музеев.

Региональный координатор проекта партии "Единая Россия" "Историческая память", заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Михаил Белошеев: "Празднование Дня Победы показало, что сейчас много мурманчан возвращаются к исторической памяти, через тот же "Бессмертный полк", мы будем расширять эту работу, ведь самая главная цель это - историческая память и патриотическое воспитание".





