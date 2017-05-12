Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
12.05.2017 18:10

Передвижная детская библиотека продолжает путешествие по Мурманской области

16 мая в 12.00 состоится выезд Передвижной детской библиотеки Мурманской областной детско-юношеской библиотеки в п. Килп-Явр (п. Килп-Явр, ул. Небольсина, д. 12, Килпъяврская средняя общеобразовательная школа).

Мурманские библиотекари в рамках Года экологии в России проведут со школьниками беседу с элементами тренинга «Яблочный невроз: как айфон изменил нашу жизнь». Ребята поговорят о плюсах и минусах мобильных телефонов, а при помощи теста «Страдаете ли вы номофобией?» каждый оценит свою зависимость от мобильного телефона.

/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.12
Евро = 62.16
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.