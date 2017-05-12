Передвижная детская библиотека продолжает путешествие по Мурманской области

16 мая в 12.00 состоится выезд Передвижной детской библиотеки Мурманской областной детско-юношеской библиотеки в п. Килп-Явр (п. Килп-Явр, ул. Небольсина, д. 12, Килпъяврская средняя общеобразовательная школа).



Мурманские библиотекари в рамках Года экологии в России проведут со школьниками беседу с элементами тренинга «Яблочный невроз: как айфон изменил нашу жизнь». Ребята поговорят о плюсах и минусах мобильных телефонов, а при помощи теста «Страдаете ли вы номофобией?» каждый оценит свою зависимость от мобильного телефона.



/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/