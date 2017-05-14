Вниманию предпринимателей Мурманской области! Ежегодный конкурс молодежных бизнес-проектов «КПД»

Продолжается прием заявок на участие в ежегодном конкурсе молодежных бизнес-проектов «КПД» (далее – Конкурс), который проводится Комитетом по экономическому развитию администрации города Мурманска.

К участию в Конкурсе приглашаются:

– физические лица от 18 до 30 лет, зарегистрированные в г. Мурманске;

– индивидуальные предприниматели в возрасте до 30 лет, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории г. Мурманска не более 1 года;

– юридические лица, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории города Мурманска не более 1 года, в уставном капитале которых 100% доли собственности принадлежит учредителям – физическим лицам в возрасте не старше 30 лет.

Победителям Конкурса предоставляются гранты в размере 300 тыс. рублей по номинациям:

- «Лучший проект в сфере досуга»;

- «Лучший проект в сфере бытовых услуг населению»;

- «Лучший проект в сфере внутреннего, въездного туризма».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 мая 2017 года включительно по адресу: г. Мурманск, пр. Ледокольный, 7, к. тел. 53-57-82.

Более подробную информацию о порядке и условиях участия в Конкурсе можно получить у организатора мероприятия по тел. 45-94-75, а также на Портале информационной поддержки малого и среднего предпринимательства: http://mp.murman.ru/konk/kpd/.





/Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области/