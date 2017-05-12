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12.05.2017 17:10

Мурманскую область на Всероссийской олимпиаде по 3D технологиям в Артеке представила Емельянова Ульяна, призер регионального этапа олимпиады

В конце апреля в Артеке завершилась II открытая Всероссийская олимпиада по 3D технологиям. Участниками олимпиады стали более полутора сотен ребят – победители региональных отборочных этапов со всей России. От центра «Лапландия» в Артек была делегирована Емельянова Ульяна, призер регионального этапа олимпиады.

Артековцы в командах выполняли ряд олимпиадных заданий и реализовывали авторские проекты – от разработки и инженерного рисунка до воплощения с помощью 3D техники.

- Мне очень понравилось в Артеке, - рассказывает Ульяна. – Прекрасная природа, интересные экскурсии, веселые ребята из Болгарии, Англии, Германии – все это надолго останется в моей памяти. Эти три недели были очень насыщенными: спортивные игры и отрядные конкурсы, ежедневная подготовка к олимпиаде. Опытные наставники помогали и подсказывали нам, как лучше выбрать задание, как их можно реализовать на 3D принтерах. Мы старались, учились делать чертежи. А в свободное время ездили на экскурсии в Херсонес, Севастополь, посетили Массандровский и Ливадийский дворцы, Ласточкино гнездо, ходили в поход на гору Аюдаг.

Открытая Всероссийская олимпиада по 3D технологиям стала завершением тематической образовательной программы «Инженеры будущего: 3D технологии в образовании», которая реализовывалась в «Артеке» в партнерстве с Ассоциацией 3D образования. Под руководством опытных педагогов артековцы на протяжении смены совершенствовали свои умения, обменивались опытом.

Вместе с ребятами из России учились новому их сверстники из 18 стран, увлечённые 3D технологиями. Их участие в смене – шаг для формирования международного сообщества, которое в ближайшие годы объединит будущих инженеров, изучающих 3D технологии.

/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/
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