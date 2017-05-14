«Цветущий май». Областной ДК имени С.М. Кирова приглашает на выставку комнатных растений

21 мая с 11.00 до 17.00 областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Танцевальный зал) приглашает всех мурманчан и гостей города на традиционную областную выставку комнатных растений «Цветущий май».



Дворец встретит гостей цветущей поляной сотен фиалок, стрептокарпусов, пеларгоний, бегоний и других прекрасных растений.



Участники объединения «Многоцветие Севера» со всей Мурманской области привезут лучшее из того, что цветет в их домашней коллекции.



В рамках выставки в 14.00 состоится лекция, во время которой коллекционеры дадут советы о том, как сохранить цветы во время отпуска, как сделать правильно смесь для растений, как притенить цветы от прямого солнца и многие другие.



Дополнительная информация по телефону 8 (8152) 45-90-36



Касса Дворца 45-43-23



/Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М.Кирова/



