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14.05.2017 15:00

В Заполярье по заявлениям прокурора информация, распространяемая в сети Интернет, признана судом запрещенной

По заявлениям прокуратуры г. Полярные Зори суд признал запрещенной к распространению в сети Интернет информацию, содержащую фотоматериалы порнографического характера с несовершеннолетними, фотоматериалы с изображением нацистской символики; информацию о продаже наркотических веществ, а также предложение о работе в качестве их распространителя; информацию, содержащую рекомендации по заказу киллера, а также информацию о продаже животного, внесенного в Красную книгу РФ.

Решения суда являются основаниями для внесения Роскомнадзором указанной информации в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие сведения, распространение которой в РФ запрещено.

Исполнение решений находится на контроле прокуратуры города.


/Прокуратура Мурманской области/
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