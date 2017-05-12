По постановлению прокурора житель г. Мурманска привлечен к административной ответственности за распространение экстремистских материалов

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска выявлен факт размещения в сети Интернет в социальной сети «В Контакте» в открытом доступе для неопределенного круга лиц экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов.



По результатам проверки в отношении жителя г. Мурманска прокурором округа вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами), а также постановление о возбуждении производства об административном правонарушении, предусмотренном ст.20.29 КоАП РФ (массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения).



По постановлениям прокурора Первомайским районным судом г.Мурманска указанный гражданин признан виновным в совершении инкриминируемых административных правонарушений и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 тыс. рублей за каждое правонарушение.



/Прокуратура Мурманской области/



