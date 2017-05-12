Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
12.05.2017 16:50

По постановлению прокурора житель г. Мурманска привлечен к административной ответственности за распространение экстремистских материалов

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска выявлен факт размещения в сети Интернет в социальной сети «В Контакте» в открытом доступе для неопределенного круга лиц экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов.

По результатам проверки в отношении жителя г. Мурманска прокурором округа вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами), а также постановление о возбуждении производства об административном правонарушении, предусмотренном ст.20.29 КоАП РФ (массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения).

По постановлениям прокурора Первомайским районным судом г.Мурманска указанный гражданин признан виновным в совершении инкриминируемых административных правонарушений и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 тыс. рублей за каждое правонарушение.

/Прокуратура Мурманской области/
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.12
Евро = 62.16
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.