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12.05.2017 16:30

На Областном молодежном добровольческом форуме «Знаю! Действую! Живу!» будет дан старт Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» в Мурманской области

По инициативе Фонда социально-культурных инициатив под патронажем С.В. Медведевой в целях профилактики ВИЧ-инфекции в образовательной среде, информирования детей и молодежи о действенных подходах и эффективных практиках противодействия распространению ВИЧ-инфекции в период с 15 по 21 мая 2017 года проводится Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченная к Всемирному дню памяти жертв СПИДа (21 мая 2017 г.).

Отличительной особенностью Всероссийской акции станет фокус общественного внимания на вопросах развития системы профилактики ВИЧ-инфекции среди студентов профессиональных образовательных организаций и обучающихся старших классов школ.

15 мая 2017 года в 10.30 на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» состоится открытие Акции и пройдет Областной молодежный добровольческий форум «Знаю! Действую! Живу!». Программой проведения Форума предусмотрены дискуссионные площадки по проблемам профилактики ВИЧ/СПИД в молодежной среде, тренинговые и конкурсные мероприятия.

Участниками форума станут обучающиеся 10-11 классов общеобразовательных организаций и 1-2 курсов профессиональных образовательных организаций Мурманской области, состоящие в детских и молодежных общественных и волонтерских объединениях.

/Министерство образования и науки Мурманской области/
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