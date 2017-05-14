«Во сне и на Яру». Фобовыставка Павла Алексеева в областной "Кировке"

17 мая в 18.30 областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3) приглашает мурманчан на открытие фотовыставки «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.



Автор представит 40 художественных пейзажных работ, которые были сделаны в Мурманской области и Республике Карелия. Фотографии отражают красоту и уникальность природы Севера. Каждый снимок передает чувства, эмоции, переживания и настроение автора в момент съёмки, удивляет яркими и естественными красками. Фотохудожник постарался показать красоту и гармонию северной природы в цветовых образах, в малейших нюансах света, в преломлениях, отражениях и угасаниях.



Павел Алексеев увлекается фотографией с 8 лет, является членом фотостудии «Мурманск», участником ежегодных коллективных и персональных клубных выставок, победителем Всероссийских и международных фотоконкурсов.



Дополнительная информация по телефону 8 (8152) 45-17-90



/Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М.Кирова/