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13.05.2017 17:00

В Мурманске полицейские изъяли из незаконного оборота наркотики и боеприпасы

Сотрудникам областного управления наркоконтроля стало известно о причастности ранее судимого жителя Оленегорска 1979 года рождения, проживающего в Мурманске, к незаконному обороту наркотиков. За подозреваемым установили наблюдение. В ходе специальных мероприятий оперативники совместно с коллегами из первомайского отдела полиции задержали подозреваемого в автомобиле, припаркованном возле принадлежащего ему гаража по проспекту Кольский.

В ходе обследования гаража полицейские обнаружили и изъяли прозрачный полимерный пакет с порошкообразным веществом, а также сверток из белой бумаги и пластиковую колбу с порошкообразным белым веществом. Согласно заключению эксперта, изъятое в пакете наркотическое вещество является метамфетамином массой 0,0927 грамма, в свертке и колбе находился амфетамин массой 0,2855 грамма.

Кроме того, сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску нашли в гараже 20 спортивно-охотничьих патронов к охотничьим ружьям, пригодными для стрельбы, что подтвердила проведенная экспертиза.

Задержанный пояснил полицейским, что наркотики хранил для личного употребления, а патроны несколько лет назад нашел в лесополосе и оставил в гараже, при этом достоверно зная, что хранение боеприпасов незаконно.

По фактам в отношении ранее судимого 38-летнего жителя Оленегорска возбуждены дела по ч.1 ст. 228 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 

/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
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