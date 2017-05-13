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13.05.2017 14:00

«Пресноводные водоемы Мурманской области»: лекция из цикла «Край, в котором я живу»

Мурманскую область по праву называют краем озер и рек. Вместе с Дмитрием Денисовым – кандидатом биологических наук, старшим научным сотрудником Института проблем промышленной экологии Севера -   участники встречи познакомятся с озерами, реками и другими пресноводными водоемами региона. Ученый расскажет об основных отличиях  реки от озера, о том, какие водоемы называются «пресноводными», много ли озер и рек в Мурманской области, каковы их размеры, глубина, длинна и происхождение. Дмитрий Денисов расскажет о том, почему вода в горных речках прозрачная, а на болоте – имеет коричневый цвет, и что такое водораздел? Участники встречи узнают об  экологических проблемах водных ресурсов.

20 мая 15:00 Литературная гостиная, 4 этаж

/МГОУНБ/
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