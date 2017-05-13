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13.05.2017 13:00

На Всероссийский этап соревнований «Безопасное колесо» от Мурманской области поедут школьники из ЗАТО Видяево

В Мурманске накануне прошел региональный этап Всероссийских соревнований «Безопасное колесо». Цель этих ежегодных соревнований, в которых состязаются школьники, – не только выявить лучший отряд ЮИД в регионе, но и напомнить детям о важности соблюдения ПДД.

Участие в областном туре приняли юные инспекторы движения со всех муниципальных образований Заполярья, всего 14 команд.

В этом году организаторы «Безопасного колеса» –  областное управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области и Министерство образования Мурманской области –  подготовили для участников состязания 5 этапов-станций, по которым школьники путешествовали в течение целого дня.

ЮИДовцы показывали свои умения в фигурном вождении велосипеда и постановке творческих номеров, сдавали тесты на знание ПДД, демонстрировали навыки оказания первой доврачебной медицинской помощи при ДТП, прокладывали безопасные веломаршруты до школы. Самым красочным стал творческий конкурс. Разнообразие ситуаций, обыгранных на этой станции, было отдельно отмечено жюри. Ребята обыгрывали диалог дорожных знаков и историю оленевода, впервые попавшего на автодорогу, проводили флешмоб вместе с залом, пели песни и читали стихи.

Кроме того, в рамках Четвертной глобальной недели безопасности ООН организаторы соревнований подготовили для участников «Безопасного колеса» интерактивные площадки. В перерывах между прохождением основных станций ребята могли поучаствовать в брейн-ринге, посвященному истории ПДД, или нарисовать тематический плакат.

По результатам конкурсных состязаний в региональном этапе соревнований победил отряд ЮИД из города Видяево. Именно эти ребята, набравшие наибольшее число баллов за выполнение заданий, уже в июне будут представлять Мурманскую область на Всероссийских соревнованиях «Безопасное колесо-2017» в Ульяновске.

/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
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