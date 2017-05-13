Десантники-пожарные Мурманской базы авиационной охраны лесов провели тренировочные спуски

В Мурманской области состоялись тренировочные спуски десантников-пожарных Мурманской базы авиационной охраны лесов с вертолета МИ-8.



Тренировочные спуски проводились в селе Ловозеро в рамках подготовки к пожароопасному сезону 2017 года. Перед спусками специалисты десантно-пожарной службы сдавали экзамены по теоретической подготовке, провели тренировочные спуски с вышки-тренажера.



Спуски выполнялись с разных высот. За ходом их выполнения наблюдали специалисты учебного центра Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов.



Тренировочные спуски с вертолета Ми-8 десантники Мурманской авиабазы выполняют ежегодно в рамках подготовки к пожароопасному сезону.





/ Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области /