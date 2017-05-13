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13.05.2017 11:00

«Молодая поэзия Заполярья»: литературный вечер памяти Виктора Тимофеева в областной научной библиотеке

Традиция проводить вечер памяти поэта, публициста, журналиста Виктора Тимофеева (1940-2015) сложилась в 2016 году. На Север Тимофеев приехал в середине пятидесятых: окончил среднюю мореходку, ходил штурманом на судах «Мурмансельди». С 1964 года он журналист: работал и на радио, и в газете, и на телевидении. И все эти годы писал стихи - публиковался уже с начала шестидесятых. Член Союза писателей СССР/России, Союза журналистов СССР/России, заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный гражданин города-героя Мурманска, Виктор Леонтьевич оставил после себя замечательные книги: «Мой мачтовый город», «Мурманский роман», «Моя Арктида», «Избранное».

На вечере прозвучат стихи поэта в исполнении курсантов Мурманского морского рыбопромышленного колледжа. Гостями вечера станут победители и участники  уникального и масштабного мурманского фестиваля «Капитан Грэй» для молодых поэтов и писателей, являющегося региональным этапом одного из крупнейших творческих событий России, Межвузовского литературного форума им. Н.С. Гумилева «Осиянное слово». В состав жюри фестиваля входят члены Мурманского отделения Союза писателей России писатели и журналисты Дмитрий Коржов и Илья Виноградов – представители «среднего» поколения поэтов. Их стихи  и стихи поэта, члена Союза писателей России, Екатерины Яковлевой также можно будет услышать на встрече.

Литературный вечер объединит поэтов разных поколений. Значительная часть вечера построена на выступлениях молодых и талантливых поэтов и музыкантов.  Елена Захарова  и  Дарья Высоцкая уже успели выпустить  свои первые книги.  Другие победители конкурса «Капитан Грэй»: Екатерина Щукина, Николай Косуха, Мария Беляева, Алексей Павлов - познакомят гостей со своим творчеством сами.  Прозвучит концептуальная поэзия Алексея Мурашова. На вечере будет место и музыке: в исполнении молодых поэтов Ивана Чернышева и Алексея Гришкина прозвучат песни в сопровождении гитары.


/Отдел информационного обслуживания МГОУНБ/
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