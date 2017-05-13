В Мурманской области состоится праздник духовой музыки «Ритмы души»

14 мая во Дворце культуры города Полярные Зори (ул. Сивко, 5) состоится областной праздник духовой музыки «Ритмы души». Участники – детские, юношеские и взрослые духовые оркестры и ансамбли из Кандалакши, Мончегорска, Кировска, города Полярные Зори и поселка Мурмаши.



В 13.00 на площадке перед Дворцом культуры начнется «Плац-концерт» – сводным составом оркестров участники праздника исполнят популярные произведения. В 14.00 на праздничном концерте во Дворце культуры зрители услышат героико-патриотические пьесы, оригинальные произведения малых форм, переложения народной, классической, эстрадной и джазовой музыки.



Во время праздника в фойе Дворца культуры будут представлены работы самодеятельных фотохудожников, мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства, музыкальные инструменты, аксессуары, нотная и методическая литература, а также аудиозаписи.





/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /