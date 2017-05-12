Выбраны лучшие судебные приставы Мурманской области

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области прошёл региональный этап Всероссийских конкурсов на звание «Лучший судебный пристав-исполнитель», «Лучший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов», «Лучший дознаватель», «Лучший судебный пристав, осуществляющий розыск».

Главная цель конкурсов – повышение престижа государственного гражданского служащего, повышение профессионального уровня судебных приставов, поощрение лучших по профессии, а также распространение положительного опыта.

Все участники конкурсов проходили тестирование, с помощью которого оценивались их знания нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность ФССП России. При определении лучших учитывались также показатели работы и профессиональное мастерство, а у судебных приставов по ОУПДС оценивались также физическая и профподготовка по таким дисциплинам как стрельба, лёгкая атлетика и рукопашный бой.

В результате победителем регионального этапа конкурса «Лучший судебный пристав-исполнитель» признана Каратаева Юлия Сергеевна, судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела судебных пристав по особым исполнительным производствам.

«Лучшим судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов» стал Рыбкин Павел Викторович, судебный пристав по ОУПДС Специализированного отдела оперативного дежурства.

Победителем регионального этапа в номинации «Лучший дознаватель» признан Зборовский Михаил Эдуардович, главный специалист-эксперт (дознаватель) отдела организации дознания УФССП России по Мурманской области.

В номинации «Лучший судебный пристав, осуществляющий розыск» победителем признана Еременко Татьяна Викторовна, судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск отдела судебных приставов г. Мончегорска.

Поздравляем победителей! Теперь им предстоит отстаивать своё звание лучших на уровне Северо-Западного Федерального округа.



/Пресс-служба УФССП России по Мурманской области/