Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море для выполнения учебно-боевых задач

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море для выполнения элементов второй курсовой задачи по плану боевой подготовки.

Ранее экипаж корабля завершил полный цикл базовой подготовки. Он включает в себя подготовку каждого подразделения корабля к походу, проверку оружия и технических средств и другие элементы.

В море экипаж отработает слаженность боевых расчётов, выполнит ряд общекорабельных учений по противовоздушной, противолодочной обороне, по борьбе за живучесть на ходу и на стоянке.

После завершения выполнения задач в море, РКР «Маршал Устинов» возвратится в главную базу Северного флота – Североморск.



«Маршал Устинов» - ракетный крейсер проекта 1164. Корабль заложен 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием «Адмирал флота Лобов», спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года под наименованием «Маршал Устинов».

Его длина - 186 метров, ширина - 20.8 метров, максимальная скорость 32 узла, экипаж – около 500 человек. На вооружении корабля находятся 16 пусковых установок крылатых ракет, а также комплексы зенитно-ракетного, артиллерийского и противолодочного вооружения.

В составе ВМФ России находятся три таких ракетных крейсера: «Москва» - на Черноморском флоте, «Варяг» - на Тихоокеанском и «Маршал Устинов» - на Северном.



/Пресс-служба Северного флота/