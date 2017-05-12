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12.05.2017 15:10

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море для выполнения учебно-боевых задач

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море для выполнения элементов второй курсовой задачи по плану боевой подготовки.
Ранее экипаж корабля завершил полный цикл базовой подготовки. Он включает в себя подготовку каждого подразделения корабля к походу, проверку оружия и технических средств и другие элементы.
В море экипаж отработает слаженность боевых расчётов, выполнит ряд общекорабельных учений по противовоздушной, противолодочной обороне, по борьбе за живучесть на ходу и на стоянке.
После завершения выполнения задач в море, РКР «Маршал Устинов» возвратится в главную базу Северного флота – Североморск.

«Маршал Устинов» - ракетный крейсер проекта 1164. Корабль заложен 5 октября  1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием «Адмирал флота Лобов»,  спущен на воду 25 февраля 1982 года,  вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года под наименованием «Маршал Устинов».
Его длина - 186 метров, ширина - 20.8 метров, максимальная скорость 32 узла, экипаж – около 500 человек. На вооружении корабля находятся 16 пусковых установок крылатых ракет, а также комплексы зенитно-ракетного, артиллерийского и противолодочного вооружения.
В составе ВМФ России находятся три таких ракетных крейсера: «Москва» - на Черноморском флоте, «Варяг» - на Тихоокеанском и «Маршал Устинов» - на Северном.

/Пресс-служба Северного флота/
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