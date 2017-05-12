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12.05.2017 15:50

Сотрудники Росгвардии побывали в гостях у ветеранов

В г. Заполярный сотрудники Отдела вневедомственной охраны по Печенгскому району встретились с ветераном Великой отечественной войны Юрием Павловичем Смирновым, поздравили его с Днем Победы, пожелали и вручили ветерану подарки и цветы. Сотрудники ОВО уже не в первый раз встречаются с Юрием Павловичем, он всегда очень рад вниманию, принимает гостей с благодарностью, делится своими воспоминаниями о войне и жизни, посвященной Северу (Юрий Павлович работал геологом на Кольской сверхглубокой скважине). Сотрудники Росгвардии выразили ветерану свою благодарность за мужество и стойкость, проявленные в трудные военные годы.
А в ЗАТО г. Североморск сотрудники Росгвардии поздравили с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны, участника Советско-японской войны, Алексея Ивановича Ерофеева. Алексей Иванович окончил военное училище, но, приехав после войны на Север, пошел служить в милицию. В этом году ветерану исполнилось 97 лет и сотрудники Отдела вневедомственной охраны по ЗАТО г. Североморск пожелали ему в первую очередь крепкого здоровья и долголетия.
Мы всегда будем гордиться теми, кто стойко и храбро защищал Родину, будем помнить их подвиги и благодарить за мирное небо над нашими головами.

/Управление Росгвардии по Мурманской области/
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