Сотрудники Росгвардии побывали в гостях у ветеранов

В г. Заполярный сотрудники Отдела вневедомственной охраны по Печенгскому району встретились с ветераном Великой отечественной войны Юрием Павловичем Смирновым, поздравили его с Днем Победы, пожелали и вручили ветерану подарки и цветы. Сотрудники ОВО уже не в первый раз встречаются с Юрием Павловичем, он всегда очень рад вниманию, принимает гостей с благодарностью, делится своими воспоминаниями о войне и жизни, посвященной Северу (Юрий Павлович работал геологом на Кольской сверхглубокой скважине). Сотрудники Росгвардии выразили ветерану свою благодарность за мужество и стойкость, проявленные в трудные военные годы.

А в ЗАТО г. Североморск сотрудники Росгвардии поздравили с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны, участника Советско-японской войны, Алексея Ивановича Ерофеева. Алексей Иванович окончил военное училище, но, приехав после войны на Север, пошел служить в милицию. В этом году ветерану исполнилось 97 лет и сотрудники Отдела вневедомственной охраны по ЗАТО г. Североморск пожелали ему в первую очередь крепкого здоровья и долголетия.

Мы всегда будем гордиться теми, кто стойко и храбро защищал Родину, будем помнить их подвиги и благодарить за мирное небо над нашими головами.



/Управление Росгвардии по Мурманской области/