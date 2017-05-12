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12.05.2017 15:30

Концерт Памяти прошёл на сцене клуба оленегорской колонии-поселения

Творческая группа осуждённых колонии-поселения №24 «Таланты среди нас»  под руководством идейного вдохновителя - психолога учреждения Татьяны Пискуновой – подготовила и показала зрителям серьёзное театрализованное выступление, посвящённое святому для каждого человека празднику-Дню Победы.  
Со сцены клуба в исполнении самодеятельных артистов, а также сотрудников учреждения звучали известные стихи и  песни о войне, а также песни собственного сочинения. Участники читали письма с фронта. Выступления сопровождались видеорядом, позволяющим окунуться в атмосферу военных лет и почувствовать свою сопричастность к человеческой боли, горю, радости и печали.
В программе концерта были и танцевальные номера. Особенно трогательным получилось  исполнение вальса под мелодию «Тучи в голубом»- танца, посвящённого великому чувству любви, которое не умирает даже в самые страшные минуты войны.  
Подготовка к концерту длилась почти три недели. Никто не остался в стороне: сотрудники помогали писать сценарий и монтировать видеоролики, актёры готовили номера, учащиеся профучилища при колонии шили костюмы, художники из числа осуждённых рисовали декорации. А кто-то был занят украшением веточек, которые впоследствии возложили психологи учреждения к памятнику "Памяти павших ради живых" в городе Оленегорске.
Три недели подготовки уложились в полтора часа выступления, которые пролетели для участников и зрителей незаметно. По окончании концерта никто не хотел покидать клуб, а некоторые осуждённые из зала сами просили разрешения прочитать стихи со сцены. И этот факт, а также слёзы на глазах зрителей и душевные отклики о мероприятии,  по признанию психолога учреждения Татьяны Пискуновой, стали самой лучшей оценкой работы всей творческой команды.

/Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области/
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