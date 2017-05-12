Студент МГТУ примет участие в летней школе Корейской Арктической Академии

Кирилл Удальцов, обучающийся на 4 курсе по направлению подготовки Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры, будет представлять родной вуз на днях Корейской Арктической Академии в Южной Корее в июле 2017 года.



Мурманский государственный технический университет является региональным лидером в подготовке специалистов инженерного профиля, готовых жить и работать в непростых условиях Арктики, что еще раз было справедливо признано и на международном уровне.



Университет Арктики (УАрктик) совместно с Корейским Морским Институтом организовали конкурс для студентов из университетов-участников УАрктик, в котором ребята должны были написать эссе о себе, своем университете и представить свое видение будущего Арктики. Из более чем 50 поданных заявок на участие были выбраны 21 самых интересных кандидата из 8 стран Европы и Северной Америки. Россию будет представлять 7 человек из Санкт-Петербурга, Тюмени, Архангельска, Югры, Якутска и Мурманска.



Для студентов подготовлена увлекательная учебная программа с лекциями, семинарами, будут организованы экскурсии по стране и знакомство с южно-корейской культурой, традициями. Большое внимание организаторы уделяют налаживанию контактов между участниками этой летной школы. Ребята из США, Канады, Финляндии, Исландии, Фарерских островов, Норвегии, Дании, Швеции, России и, конечно, Южной Кореи будут обсуждать проблемы арктических регионов, их будущее, пути их развития и сохранение хрупкого экологического равновесия.



"Безусловно, я очень рад, что смог победить и буду представлять свой вуз на площадке, куда съезжаются студенты из многих стран. Для меня это будет незабываемый опыт, и я с нетерпением жду эту поездку. Но пока у меня много дел дома. Сейчас я прохожу практику по специальности, готовлюсь к итоговым экзаменам и защите дипломной работы", – рассказал Кирилл Удальцов.



Организаторы летней школы в Южной Корее считают, что только благодаря совместной работе в области образования и науки можно наращивать человеческий потенциал, принимать участие в формировании сильных сообществ, способствовать устойчивому экономическому развитию и созданию глобальных партнерств. МГТУ, являясь членом УАрктик, принимает самое активное участие в налаживании связей и контактов между вузами, организациями и научными сообществами, работающих в Арктике, изучающих ее просторы и богатства.



Финансовую поддержку мероприятию оказывают Корейское министерство Океанов и Рыбного хозяйства.



/Пресс-службы МГТУ/



