Сотрудники ОМОНа почтили память погибших товарищей

11 мая бойцы отряда мобильного особого назначения почтили светлую память сослуживцев, – Самойлова Владимира Александровича и Ширяева Александра Владимировича – отдавших свои жизни на боевом посту.

Никогда не будет забыт подвиг боевых товарищей, которые 9 мая 2003 года совместно со спецподразделениями внутренних войск ценой своих жизней обеспечили безопасность участников Парада Победы в г. Грозный, приняв на себя основной удар от взрыва самодельного устройства. Александр Ширяев погиб на месте, а его товарищ Владимир Самойлов скончался в госпитале 11 мая.

На аллее Славы городского кладбища в поселке Мурмаши, траурное мероприятие началось со слов Врио командира ОМОН Юрия Васильевича Заяца. Он отметил, что как и раньше, сотрудники ОМОН продолжают отдавать долг Родине, отправляясь в «горячие» точки. Ведь бойцы спецподразделений понимают, что спокойная и мирная жизнь во многом зависит от них. Без таких людей, которые готовы отдать свою жизнь за Отечество, семью, друзей невозможно представить существование отряда. Поэтому с болью в сердце, сегодня мы вспоминаем тех ребят, которые не вернулись с боевого задания. После небольшого митинга сотрудники почтили память своих погибших друзей и коллег минутой молчания и возложили цветы.



/Управление Росгвардии по Мурманской области/