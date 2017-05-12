Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
12.05.2017 11:20

Сотрудники ОМОНа почтили память погибших товарищей

11 мая бойцы отряда мобильного особого назначения почтили светлую память сослуживцев, – Самойлова Владимира Александровича и Ширяева Александра Владимировича – отдавших свои жизни на боевом посту.
Никогда не будет забыт подвиг боевых товарищей, которые 9 мая 2003 года совместно со спецподразделениями внутренних войск ценой своих жизней обеспечили безопасность участников Парада Победы в г. Грозный, приняв на себя основной удар от взрыва самодельного устройства. Александр Ширяев погиб на месте, а его товарищ Владимир Самойлов скончался в госпитале 11 мая.
На аллее Славы городского кладбища в поселке Мурмаши, траурное мероприятие началось со слов Врио командира ОМОН Юрия Васильевича Заяца. Он отметил, что как и раньше, сотрудники ОМОН продолжают отдавать долг Родине, отправляясь в «горячие» точки. Ведь бойцы спецподразделений понимают, что спокойная  и мирная жизнь во многом зависит от них. Без таких людей, которые готовы отдать свою жизнь за Отечество, семью, друзей невозможно представить существование отряда. Поэтому с болью в сердце, сегодня мы вспоминаем тех ребят, которые не вернулись с боевого задания. После небольшого митинга сотрудники почтили память своих погибших друзей и коллег минутой молчания и возложили цветы.

/Управление Росгвардии по Мурманской области/
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.12
Евро = 62.16
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.