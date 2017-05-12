Фестиваль читающей семьи пройдет в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке

14 мая в 11.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке стартует Фестиваль читающей семьи. В течение всего дня в библиотеки пройдут мероприятия, приуроченные к Международному дню семей.



Для маленьких читателей подготовлена веселая занимательная программа: игры с аниматорами, катание на гироскутере, зона для прыжков на батуте, аквагрим, общение с четвероногими питомцами, активные игры на английском языке, создание настоящего мультипликационного фильма, песочная анимация, школа научных экспериментов, ментальная арифметика от Центра развития интеллекта «Пифагорка» и многое другое.



Родители, желающие узнать секрет успешных выступлений, смогут посетить мастер-класс по ораторскому мастерству Ольги Груздевой. Молодые родители научатся основам фитнеса для мам в компании малышей с помощью «Студии мам».



Освоить азы игры на варгане все желающие смогут на специальном мастер-классе для детей и взрослых вместе с клубом «Северный варган». Никого не оставит равнодушным встреча с питомцами клуба кинологов и канистерапевтов «Романов-на-Мурмане». Посетителей фестиваля ждет забавное цирковое выступление четвероногих артистов, книГав – чтение книг собакам и увлекательная фотосессия с пушистыми друзьями.



Впервые в библиотеке состоится экскурсия в закрытый фонд. Гости фестиваля встретятся с интересными творческими людьми – автором и исполнителем песен Александром Базановым и актрисой Мурманского областного театра кукол Екатериной Ефремовой.



На сцене актового зала библиотеки пройдет семейная игровая программа «Папа, мама, книжка, я – вместе верные друзья!», после которой состоится церемония награждения победителей конкурса видеороликов «Визитная карточка читающей семьи». Все желающие также смогут поучаствовать в беспроигрышной лотерее от благотворительного фонда «Руки жизни».



В 12.00 в отделе краеведческой литературы состоится открытие выставки «Счастье творить: волшебный мир Анны Данканич», приуроченной к Году экологии в России. Анна Вениаминовна – педагог по образованию, работает воспитателем в детском саду № 93. Именно работа с детьми увлекла её творчеством. Анна Данканич освоила новый материал – фоамиран, из которого можно сделать много удивительных вещей, причем работать с ним очень легко и просто. В коллекции Анны есть также красивые куклы и целые композиции: «Счастье», «Муха-Цокотуха», «Сплетницы» и серия других работ. Гости библиотеки полюбуются удивительными поделками из фоамирана и познакомятся с автором работ. Выставка будет работать с 14 мая по 14 июня в отделе краеведческой литературы.



В 13.00 в отделе краеведческой литературы состоится мастер-класс «Зеленушка», посвященный Году экологии в России. Птицы зеленушки живут на Кольском полуострове с весны по осень. Участники при помощи картона, бумаги, ткани и клея смогут смастерить объемную птичку зеленушку. Ребята также узнают, как еще называют этих птичек, к какому семейству они относятся и какой набор голосовых звуков образует ее пение.





/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /





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