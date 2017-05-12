1 сентября первый филиал Нахимовского военно-морского училища за полярным кругом в Мурманске примет первых воспитанников

В Мурманске завершается строительство филиала Нахимовского военно-морского училища. Поручение о его создании дал Президент России Владимир Путин Министерству обороны менее года назад 31 августа 2016 года на торжественной церемонии открытия отделения военно-морского училища во Владивостоке.



«Считаю важным, что нахимовцев теперь будут готовить ещё и во Владивостоке и Севастополе. Кстати говоря, у Министерства обороны есть поручение создать такой же филиал в Мурманске с тем, чтобы те молодые люди, которые любят море, стремятся связать свою жизнь с морем, были максимально приближены к нашим флотам: Балтийскому, Тихоокеанскому и Северному флоту. Исхожу из того, что здесь будут созданы единые подходы к организации учёбы и практики, сохранена преемственность педагогических и военно-морских традиций», - подчеркнул Владимир Путин.



Уже 1 сентября 2017 года первый филиал нахимовского военно-морского училища за полярным кругом в городе Мурманске примет первых воспитанников. Работы на объекте идут полным ходом. На первом этапе специалисты Главного управления обустройства войск предполагают построить учебно-административный корпус, столовую, спальный корпус на 240 мест, крытый спорткомплекс и другие строения. На втором этапе на площадке появятся еще один спальный корпус на 320 мест, спорткомплексы с катком, бассейном, беговыми дорожками, полем для мини-футбола, морской полосой препятствий и другими спортивными площадками. Вполне возможно, что в будущем название училища в Мурманске дополнят. Это будет Арктический филиал Нахимовского военно-морского училища.



Прием в филиал Нахимовского военно-морского училища в Мурманске (НВМУ) осуществляется на конкурсной основе. Заявления о приеме на обучение подают мальчики, годные по состоянию здоровья и имеющие соответствующее образование.



Кандидаты должны отвечать следующим требованиям:



быть годными по состоянию здоровья – то есть по результатам медицинского осмотра ребенок должен быть отнесен к I или II группам состояния здоровья;



иметь соответствующие классу поступления уровень образования и возраст – то есть успешно окончить 4-й, 5-й или 6-й класс общеобразовательной организации.



Личное дело кандидата направляется в Нахимовское военно-морское училище в Санкт-Петербург (непосредственно или почтой по адресу: 197046, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, д. 2-4, литер А) с 15 апреля до 1 июня. Сроки приема документов установлены приказом министра обороны Российской Федерации (от 21 июля 2014 года №515). Справки по тел. (812) 233-49-47.



В связи с незавершенным строительством филиала НВМУ г. Мурманск, в этом году кандидатам на поступление в заявлении необходимо указать, в каком городе (Санкт-Петербург, Севастополь или Владивосток) предполагает данный кандидат проходить вступительные испытания.



В 2017 году набор в НВМУ г. Мурманск будет осуществляться в 5, 6 и 7 классы – по 80 человек в каждую параллель.



В 2018-м и в последующие годы набор кандидатов в филиал Нахимовского училища в Мурманске будет осуществляться только после 4-го класса – в 5 класс.



Список кандидатов на поступление в училище формируется приемной комиссией НВМУ г. Санкт-Петербург на основании представленных документов и утверждается приказом министра обороны Российской Федерации. Размещается для всеобщего доступа на сайте училища в середине июня.



Вступительные испытания проводятся с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге, Севастополе или Владивосток (по выбору кандидата). На сайте училища заранее размещается информация: расписание вступительных испытаний, конкретный день сдачи для каждого из кандидатов, наличие необходимых документов, форма одежда, список письменных принадлежностей.



Прием в училище осуществляется по результатам:



вступительных испытаний по русскому языку, математике и иностранному языку – собеседование;



определения психологической готовности кандидатов к обучению в училище – тестирование;



определения уровня физической готовности кандидатов для обучения в училище – сдача нормативов:

бег на 60 м, подтягивание, бег на 1 км;



среднего балла табеля успеваемости за 4, 5 или 6 класс – в зависимости от возраста кандидата;



повышающих показателей – похвальный лист за 4, 5 или 6 класс, победы в очных предметных олимпиадах (уровень не ниже районного).



Приемная комиссия по результатам вступительных испытаний составляет конкурсный рейтинговый список кандидатов в соответствии с набранными баллами.



Приказ министра обороны о зачислении размещается на официальном сайте Минобороны России и на официальном сайте училища в начале августа.



Сегодня, 12 мая, общественная приёмная Министерства обороны России на Северном флоте организует в Мурманске личный приём граждан. На вопросы организации работы Нахимовского училища в городе Мурманске ответит ведущий инспектор Минобороны России Алексей Максимчук. Во время приёма можно будет задать любые вопросы, касающиеся зачисления детей в филиал учебного заведения Минобороны, а также возможности трудоустройства.



Приём пройдет 12 мая в Военно-морском музее Северного флота (г. Мурманск ул. Торцева, 15) . Начало в 14 часов.



Подробная информация о поступлении в Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища размещена на вкладке филиала. Здесь опубликованы нормативные документы, регламентирующие порядок приема в Нахимовское военно-морское училище, памятка для родителей кандидатов, правила приема в училище, перечень документов, необходимых для поступления, и документов, которые представляются после зачисления; образцы подаваемых документов и нормативы по физической подготовке для кандидатов, поступающих в 5-7-е классы НВМУ.





/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /