Военкоматы Северного флота приглашают желающих получить военное образование в сфере массовых медиакоммуникаций

Военные комиссариаты Мурманской, Архангельской областей и Республики Коми, находящиеся в зоне ответственности Северного флота, впервые начали набор кандидатов для поступления в Военный университет Министерства обороны Российской Федерации (ВУ МО РФ) по новой военной специальности «Информационное и медиакоммуникационное обеспечение военной деятельности». Данная специальность является перспективной и широковосстребованной в военной и гражданской сферах.

Для поступления в ВУ МО РФ на специальность «Информационное и медиакоммуникационное обеспечение военной деятельности» необходимо сдать вступительные испытания по русскому языку, литературе и истории.

Абитуриенты, поступающие в военные вузы во время прохождения военной службы по призыву, зачисляются вне конкурса по результатам успешной сдачи профильных дисциплин.

Программа подготовки курсантов по специальности «Информационное и медиакоммуникационное обеспечение военной деятельности» будет включать, помимо военных дисциплин, учебные предметы, необходимые для формирования у курсантов устойчивых знаний и навыков для работы как в органах информационного обеспечения, так и в средствах массовой информации Вооружённых Сил.

Особое внимание при обучении специалистов данного профиля будет уделяться работе с интернет-ресурсами, а также вопросам самостоятельного производства современных медиапродуктов.

Подготовка специалистов по информационному обеспечению военной деятельности начинается с 1 сентября текущего года на базе Военного университета Минобороны России (г. Москва).

Срок обучения – 5 лет с присвоением выпускникам воинского звания «лейтенант» и распределением на соответствующие должности по полученной специальности.

Молодые люди, изъявившие желание приобрести престижную и востребованную профессию, могут подать заявление в ближайшие отделы военных комиссариатов Мурманской, Архангельской областей и Республики Коми до 20 мая.

Более подробную информацию о правилах и условиях поступления можно получить на официальном сайте Военного университета МО РФ: http://vumo.mil.ru/. За консультацией также можно обращаться непосредственно в Департамет информации и массовых коммуникаций Минобороны России по телефону 8(495)498-02-78.



Пресс-служба Северного флота