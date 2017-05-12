Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заняла 6 место в медиарейтинге губернаторов за апрель 2017 года

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за апрель 2017 года.
В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в апреле 2017 года.
|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
сообщений
|
МедиаИндекс
|
1
|
+2
|
ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич
|
Санкт-Петербург
|
11 699
|
80 571,5
|
2
|
-1
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калининградская обл.
|
3 736
|
31 580,5
|
3
|
-1
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
4 109
|
20 964,6
|
4
|
+3
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
3 165
|
15 201,6
|
5
|
+3
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
2 496
|
13 081,4
|
6
|
+3
|
КОВТУН Марина Васильевна
|
Мурманская обл.
|
2 626
|
11 853,6
|
7
|
-2
|
ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич
|
Коми
|
2 882
|
11 077,1
|
8
|
-2
|
ТУРЧАК Андрей Анатольевич
|
Псковская обл.
|
2 289
|
10 083,4
|
9
|
-5
|
ОРЛОВ Игорь Анатольевич
|
Архангельская обл.
|
1 899
|
6 294,1
|
10
|
0
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
1 215
|
4 554,4
|
11
|
0
|
КОШИН Игорь Викторович
|
Ненецкий АО
|
1 055
|
3 548,1