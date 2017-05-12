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12.05.2017 10:28

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заняла 6 место в медиарейтинге губернаторов за апрель 2017 года

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за апрель 2017 года.
В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в апреле 2017 года.

Место в рейтинге

Перемещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во

сообщений

МедиаИндекс

1

+2

ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич

Санкт-Петербург

11 699

80 571,5

2

-1

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калининградская обл.

3 736

31 580,5

3

-1

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

4 109

20 964,6

4

+3

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

3 165

15 201,6

5

+3

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

2 496

13 081,4

6

+3

КОВТУН Марина Васильевна

Мурманская обл.

2 626

11 853,6

7

-2

ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич

Коми

2 882

11 077,1

8

-2

ТУРЧАК Андрей Анатольевич

Псковская обл.

2 289

10 083,4

9

-5

ОРЛОВ Игорь Анатольевич

Архангельская обл.

1 899

6 294,1

10

0

КУВШИННИКОВ Олег Александрович

Вологодская обл.

1 215

4 554,4

11

0

КОШИН Игорь Викторович

Ненецкий АО

1 055

3 548,1

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