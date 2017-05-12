Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заняла 6 место в медиарейтинге губернаторов за апрель 2017 года

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за апрель 2017 года.

В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в апреле 2017 года.

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персоны Регион Кол-во сообщений МедиаИндекс 1 +2 ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич Санкт-Петербург 11 699 80 571,5 2 -1 АЛИХАНОВ Антон Андреевич Калининградская обл. 3 736 31 580,5 3 -1 ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович Карелия 4 109 20 964,6 4 +3 ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич Ленинградская обл. 3 165 15 201,6 5 +3 НИКИТИН Андрей Сергеевич Новгородская обл. 2 496 13 081,4 6 +3 КОВТУН Марина Васильевна Мурманская обл. 2 626 11 853,6 7 -2 ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич Коми 2 882 11 077,1 8 -2 ТУРЧАК Андрей Анатольевич Псковская обл. 2 289 10 083,4 9 -5 ОРЛОВ Игорь Анатольевич Архангельская обл. 1 899 6 294,1 10 0 КУВШИННИКОВ Олег Александрович Вологодская обл. 1 215 4 554,4 11 0 КОШИН Игорь Викторович Ненецкий АО 1 055 3 548,1

/Медиалогия/