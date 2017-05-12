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12.05.2017 12:10

В Мурманске стартует V Международный фестиваль-конкурс семейного творчества «Полярные звезды»

С 12 по 15 мая в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3) состоится V Международный фестиваль-конкурс семейного творчества «Полярные звезды».

В конкурсе примут участие семейно-творческие коллективы из Мурманской, Московской, Архангельской, Ленинградской, Вологодской и Челябинской областей, Республики Карелия и других регионов России, а также гости из Молдовы и Беларуси.

Творческие делегации представят номера в номинациях «Хореография», «Вокал», «Театральный жанр», «Фольклор», «Цирк, эстрада, оригинальный жанр», «Инструментальная музыка» и «Декоративно-прикладное творчество».

В рамках мероприятия пройдут вечер знакомств «В кругу семьи», экскурсионные программы, клуб-лаборатория для специалистов культурно-досуговых учреждений, учреждений дополнительного образования, проводящих работу с семьёй, а также руководителей семейных клубов и семейно-творческих коллективов.

Участники фестиваля-конкурса выступят на выездных концертных площадках Мурманска и поселка Мурмаши.

13 мая в 12.00 в областном Дворце начнутся конкурсные просмотры выступлений, а 14 мая в 15.00 состоится гала-концерт, во время которого участники фестиваля представят лучшие хореографические, вокальные, театральные и инструментальные номера.

15 мая областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова вновь присоединится к всероссийской акции «Добровольцы – детям». В 14.00 на площади перед Дворцом пройдет флеш-моб «Семья, где живет любовь». Ведущие проведут интерактивные игры и вместе с участниками фестиваля выстроятся в форме большого сердца. Ярким завершением мероприятия станет запуск воздушных шаров с признанием в любви своей семье, родным и близким.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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