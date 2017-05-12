В региональном правительстве обсудили вопросы подготовки VI Мурманской международной деловой недели

Под председательством первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина состоялось очередное заседание организационного комитета по подготовке и проведению VI Мурманской международной деловой недели.



В ходе заседания члены оргкомитета доложили о подготовке мероприятий, запланированных к проведению в рамках делового форума.



Впервые в рамках Деловой недели помимо традиционных состоятся мероприятия в муниципальных образованиях Мурманской области. Например, в Коле администрацией Кольского района совместно с Министерством экономического развития Мурманской области будет проведен дискуссионный клуб «Международные практики в сфере формирования комфортной городской среды в Арктике: малые города – большие возможности». Планируется, что в дискуссии примут участие представители муниципальных образований Мурманской области, Лапландии (Финляндия), Норботтена (Швеция) и Финнмарка (Норвегия). Кроме представителей органов управления городским хозяйством в мероприятии примут участие представители креативных архитектурных бюро и проектных организаций, молодёжных и общественных объединений, а также участники реализации международных проектов в сфере развития приграничной инфраструктуры. В Мончегорске будет проведён «круглый стол» на тему «Движение в сторону социального проектирования», организованный администрацией города совместно с градообразующим предприятием АО «Кольская ГМК». В Полярных Зорях совместными усилиями администрации муниципального образования и базового предприятия «Кольская атомная станция» будет проведена профильная конференция «Взаимодействие с предприятиями атомной отрасли».



С проектом общей программы VI Мурманской международной деловой недели, а также программами отдельных мероприятий можно ознакомиться на сайте Министерства экономического развития Мурманской области.





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