Главком Военно-Морского Флота утвердил дорожную карту по созданию военной кафедры в МГТУ

МГТУ приступает к реализации "дорожной карты" по созданию военной кафедры. "Дорожная карта", подписанная Главнокомандующим Военно-Морским Флотом РФ адмиралом Владимиром Королёвым, предусматривает на первом этапе организационно-штатное и материально-техническое обеспечение открытия военной кафедры. Второй этап будет посвящён подбору постоянного состава и организации образовательной деятельности.



Всего "дорожная карта" содержит 23 пункта. Осуществить выполнение плана пошаговых мероприятий по созданию военной кафедры при МГТУ необходимо до января 2018 года.



Как известно, 27 марта 2017 года на Коллегии Министерства обороны России под руководством министра С.К. Шойгу единогласным решением было поддержано открытие военных кафедр в четырех вузах – Иркутском национальном исследовательском техническом университете, Мурманском государственном техническом университете, Национальном исследовательском техническом университете "МЭИ" (г. Москва), а также Тульском государственном университете.



В МГТУ планируется осуществлять подготовку по военно-учетным специальностям, родственным морским гражданским специальностям, по которым обучаются курсанты Морского института.



Напомним, военная кафедра "высшей мореходки" работала с 1950 по 2008 год, подготовив за этот период более 15 000 офицеров запаса.







Пресс-служба МГТУ