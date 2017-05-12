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12.05.2017 14:10

Прокуратура взяла под надзор ход расследования уголовного дела по факту незаконной добычи камчатского краба

Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура признала законным постановление о возбуждении Отделом дознания и административной практики Пограничного управления Федеральной службы безопасности России по западному арктическому району уголовного дела по п.п. “б, в” ч.1 ст.256 УК РФ УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная с применением самоходного транспортного плавающего средства, в местах нереста и на миграционных путях к ним).

В 03.00 час. 11 апреля 2017 года сотрудниками ПУ ФСБ России по западному арктическому району на причале №4 п.Лиинахамари Мурманской области было обнаружено самоходное транспортное плавающее средство с подвесным лодочным мотором. Рядом с лодкой находился один полипропиленовый мешок белого цвета с 56 секциями конечностей предположительно краба камчатского, а также 1 особью предположительно краба камчатского в сырце.

Документы, подтверждающие законность вылова (добычи) обнаруженных водных биологических ресурсов, отсутствовали.

Впоследствии было установлено, что водные биоресурсы являются крабом камчатским, а также, что для производства 56 секций конечностей краба камчатского потребовалось не менее 28 особей краба камчатского.

Ход расследования данного уголовного дела находится под надзором природоохранной прокуратуры.



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