Мурманчан приглашают присоединиться к сбору макулатуры

Мурманская молодежная экологическая организация «Природа и Молодежь» приглашает мурманчан присоединиться к майскому сбору макулатуры.



Акция будет проходить 18-19 мая с 12:00 до 19:00 в офисе организации «Природа и Молодежь» (пр. Кольский 110-а (остановка «Автопарк»). Также сбор впервые пройдет в Мурманском областном краеведческом музее в рамках проведения акции «Ночь музеев», которая состоится 20 мая с 18:00 до 21:00.



Организаторы обращают внимание на то, что краеведческий музей готов принять лишь малые объемы макулатуры (перевязанные стопки, небольшие коробки), большие объемы будут приниматься только в офисе организаторов.



Члены организации «Природа и Молодежь» будут рады помочь вам утилизировать ненужные книги, журналы (в том числе глянцевые), газеты, тетради, бумагу из принтеров, измельченную в шредере бумагу, списанные архивы, картонные коробки, упаковки из-под сухих продуктов и вещей.



Подробная информация об акции в сообществе в социальной сети «ВКонтакте».



Контактная информация:



Дарья, +7 964 682 74 86, pim@pim.org.ru



Алексей, + 7 921 281 17 72, pim@pim.org.ru



/Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области/