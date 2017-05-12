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12.05.2017 11:10

Мурманчан приглашают присоединиться к сбору макулатуры

Мурманская молодежная экологическая организация «Природа и Молодежь» приглашает мурманчан присоединиться к майскому сбору макулатуры.

Акция будет проходить 18-19 мая с 12:00 до 19:00 в офисе организации «Природа и Молодежь» (пр. Кольский 110-а (остановка «Автопарк»). Также сбор впервые пройдет в Мурманском областном краеведческом музее в рамках проведения акции «Ночь музеев», которая состоится 20 мая с 18:00 до 21:00.

Организаторы обращают внимание на то, что краеведческий музей готов принять лишь малые объемы макулатуры (перевязанные стопки, небольшие коробки), большие объемы будут приниматься только в офисе организаторов.

Члены организации «Природа и Молодежь» будут рады помочь вам утилизировать ненужные книги, журналы (в том числе глянцевые), газеты, тетради, бумагу из принтеров, измельченную в шредере бумагу, списанные архивы, картонные коробки, упаковки из-под сухих продуктов и вещей.

Подробная информация об акции в сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Контактная информация:

Дарья, +7 964 682 74 86, pim@pim.org.ru

Алексей, + 7 921 281 17 72, pim@pim.org.ru

/Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области/
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