В Мурманской области полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная среда»

Операция «Безопасная среда» проводилась в целях повышения эффективности работы по предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений в отношении несовершеннолетних, в том числе насильственного характера, а также для выявления фактов вовлечения детей и подростков в Интернет-сообщества суицидальной направленности.



В мероприятиях, помимо сотрудников органов внутренних дел, приняли участие 76 представителей ведомств системы профилактики и общественных организаций. Общими усилиями выявлено 11 неблагополучных семей, которые поставлены на профилактический учет в территориальные ОВД. Также в период проведения мероприятий по фактам нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних составлено 123 административных протокола.



Так, в Ленинском округе г. Мурманска выявлен факт продажи несовершеннолетней спиртосодержащей продукции. В отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.16 КоАП РФ.



Сотрудниками МО МВД России «Апатитский» совместно с представителями добровольной народной дружины «Хибины» проведены мероприятия по выявлению торговых точек, реализующих спиртосодержащую и табачную продукцию несовершеннолетним. Выявлен факт продажи подростку алкогольной продукции, виновное лицо привлечено к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ.



В ЗАТО Александровск установлена женщина, которая вовлекла свою малолетнюю дочь 2004 года рождения в совершение хищения продуктов питания из магазина. В отношении матери составлены протоколы об административных правонарушениях, решается вопрос о постановке ее на учет в органы внутренних дел.



По результатам операции в заинтересованные органы и учреждения полицейскими направлено 34 сообщения по устранению причин и условий, способствующих правонарушениям в отношении несовершеннолетних, в том числе в части предупреждения детского травматизма.



Учитывая имеющиеся случаи участия детей в «группах смерти», пропагандирующих суициды, одной из целей проводимых мероприятий являлось выявление фактов вовлечения детей и подростков в Интернет-сообщества суицидальной направленности, а также возможных кураторов таких групп.



В ходе ежедневного мониторинга осуществлялась выборка наиболее посещаемых Интернет-страниц, а также их активных пользователей из числа несовершеннолетних жителей региона. В период проведения оперативно-профилактических мероприятий «Безопасная среда» фактов вовлечения детей в группы суицидальной направленности не зарегистрировано.



Несколько тематических профилактических мероприятий прошло образовательных учреждениях. Например, сотрудниками отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску, управления Ленинского административного округа, представителями СУ СК России по Мурманской области, КДНиЗП, специалистами психологических служб и органов опеки принято участие в семинаре: «Раннее выявление детей с риском суицидального поведения».



Сотрудниками отдела ОДУУПиПДН УМВД России по Мурманской области проведена рабочая встреча с администрацией ГБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактики преступности в отношении них.



Всего сотрудники ОВД в период мероприятий приняли участие в проведении 159 лекций, бесед, «круглых столов», а также 55 родительских собраний.



/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/