Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
12.05.2017 10:10

Мурманский городской отдел по ГО и предупреждению ЧС напоминает об опасности поджога травы

Отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города Мурманска просит мурманчан быть внимательными: с наступлением весны приходится сталкиваться с проблемой весенних палов сухой травы.

Дым, который выделяется во время горения сухой травы, мусора, очень токсичен, вредит здоровью людей и наносит непоправимый ущерб экологии. Чаще всего, весенние палы происходят по вине человека из-за несоблюдения правил и требований пожарной безопасности. От горящей травы загораются жилые дома, хозяйственные постройки, получают ожоги, а иногда и гибнут люди.

В случае обнаружения загорания сухой растительности немедленно сообщите о случившемся по телефонам «01», «112», «051».

/Администрация города Мурманска/
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.12
Евро = 62.16
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.