Мурманский городской отдел по ГО и предупреждению ЧС напоминает об опасности поджога травы

Отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города Мурманска просит мурманчан быть внимательными: с наступлением весны приходится сталкиваться с проблемой весенних палов сухой травы.



Дым, который выделяется во время горения сухой травы, мусора, очень токсичен, вредит здоровью людей и наносит непоправимый ущерб экологии. Чаще всего, весенние палы происходят по вине человека из-за несоблюдения правил и требований пожарной безопасности. От горящей травы загораются жилые дома, хозяйственные постройки, получают ожоги, а иногда и гибнут люди.



В случае обнаружения загорания сухой растительности немедленно сообщите о случившемся по телефонам «01», «112», «051».



/Администрация города Мурманска/