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12.05.2017 09:50

Сотрудниками следственного управления проведена встреча со студентами Мурманского арктического государственного университета

Отделом кадров следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проведена встреча со студентами ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».

В рамках встречи руководителем отдела кадров следственного управления со студентами обсуждены вопросы прохождения службы в органах Следственного комитета Российской Федерации. Доведена информация о деятельности и юрисдикции следственного управления.  Студенты, обучающиеся по юридической специальности,  приглашены для прохождения практики в следственном управлении.

Дополнительно следственное управление информирует студентов юридических ВУЗов о возможности назначения общественным помощником следователя, последующем зачислении в резерв кадров для приема на службу.

Документацию, необходимую для назначения общественным помощником или зачисления в резерв кадров, можно получить в отделе кадров: г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 48, тел. (8152) 42-16-20, 40-39-20.


/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/
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