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12.05.2017 09:30

Плановые отключения в Мурманске 12 мая

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-,     газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 мая.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:

09.00 – 12.00 ул. Героев Рыбачьего, 13

ул. Капитана Копытова, 33

ул. Шабалина, 61

09.00 – 14.00 пр. Кольский, 41, 43

09.00 – 16.00 ул. Капитана Орликовой, 40

ул. Ломоносова, 10 (корп. 2)

 

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 16.00 ул. Зои Космодемьянской, 10

 

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

08.30 – 17.00 пр. Кирова, 48

пр. Ленина, 2, 4, 8

08.30 – 18.00 ул. Фрунзе, 29, 29а, 31, 33, 35

 

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул. Загородная, 13, 18, 28

переулок Охотничий, 23, 25

ул. Пищевиков, 4, 6, 7, 8, 9, 10/11

 

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 15.00 ул. Мира, 13, 17, 23

ул. Скальная, 33, 35, 37

11.00 – 13.00 ул. Бабикова, 9


О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

/Администрация города Мурманска/
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