Плановые отключения в Мурманске 12 мая

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 мая.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
09.00 – 12.00 ул. Героев Рыбачьего, 13
ул. Капитана Копытова, 33
ул. Шабалина, 61
09.00 – 14.00 пр. Кольский, 41, 43
09.00 – 16.00 ул. Капитана Орликовой, 40
ул. Ломоносова, 10 (корп. 2)
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 16.00 ул. Зои Космодемьянской, 10
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
08.30 – 17.00 пр. Кирова, 48
пр. Ленина, 2, 4, 8
08.30 – 18.00 ул. Фрунзе, 29, 29а, 31, 33, 35
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 ул. Загородная, 13, 18, 28
переулок Охотничий, 23, 25
ул. Пищевиков, 4, 6, 7, 8, 9, 10/11
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 15.00 ул. Мира, 13, 17, 23
ул. Скальная, 33, 35, 37
11.00 – 13.00 ул. Бабикова, 9
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
/Администрация города Мурманска/