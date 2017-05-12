Плановые отключения в Мурманске 12 мая

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 мая.



ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:



09.00 – 12.00 ул. Героев Рыбачьего, 13



ул. Капитана Копытова, 33



ул. Шабалина, 61



09.00 – 14.00 пр. Кольский, 41, 43



09.00 – 16.00 ул. Капитана Орликовой, 40



ул. Ломоносова, 10 (корп. 2)







ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:



09.00 – 16.00 ул. Зои Космодемьянской, 10







ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:



08.30 – 17.00 пр. Кирова, 48



пр. Ленина, 2, 4, 8



08.30 – 18.00 ул. Фрунзе, 29, 29а, 31, 33, 35







ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:



09.30 – 16.00 ул. Загородная, 13, 18, 28



переулок Охотничий, 23, 25



ул. Пищевиков, 4, 6, 7, 8, 9, 10/11







ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:



09.30 – 15.00 ул. Мира, 13, 17, 23



ул. Скальная, 33, 35, 37



11.00 – 13.00 ул. Бабикова, 9





О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.



/Администрация города Мурманска/