Сохраняя культурное наследие. 30 зданий в центре Мурманска - в ожидании обновления и капитального ремонта

Светлана Деменева.

Экстренные меры необходимо принимать по ремонту домов культурного наследия регионального значения. Эта зима с огромным количеством осадков и перепадами температуры катастрофическим образом повлияла на состояние зданий. Тем временем, торги фондом капремонта объявлены. В ближайшее время решится - какая компания встанет на "леса".

Евгений Антонов, как специалист Фонда капремонта, говорит об этих домах - "они болеют". Здесь все нужно менять. Но на все нет денег. На Ленина-72 впервые за долгие годы будет новая крыша.

Главный специалист отдела капитальных ремонтов фонда капитального ремонта Мурманской области Евгений Антонов: "Мы должны соблюдать нормы по холодному чердаку, т. е. не будет уже тех сосулек, которые по всему Мурманску - знаменитая тема. Верхнее покрытие будет металлочерепица, оно тоже долговечное и эксплуатационные качества хорошие".

В соседнем доме на Ленина-70 сделают фасад. Укрепят балконы. Программа капитального ремонта, наконец, добралась до объектов культурного наследия. В Мурманской области их больше 80. Начнут с 30 домов в столице Заполярья. Это новые крыши и новые фасады. Работы здесь может выполнять фирма, которая соответствует определенным требованиям. Например, в ее штате должен быть реставратор. Полное обследование 26 зданий провела одна из солидных питерских компаний.

Архитектор компании-проектировщика (г. Санкт-Петербург) Александр Белов: "Были выявлены цвета, что, в общем-то, использовались не лазурные, зеленовато-синеватые, а терракота - темно-красный цвет. Поэтому, я думаю, что в ходе авторского надзора еще предстоит подискутировать с вашим градсоветом, чтобы, можно сказать, кардинально поменять цвета некоторых домов".

Пока никто не может сказать какого конкретно цвета будут дома в центре Мурманска. Свои рекомендации даст общественный совет при комитете по культуре. Принципиальное решение, в целом, есть.

Заведующая сектором охраны культурного наследия комитета по культуре и искусству Мурманской области Татьяна Рыжкова: "Общая гамма разная, но с соблюдением симметрично расположенных зданий и с выделением отдельных смысловых акцентов".

Эта зима с обилием снега и резкими перепадами температуры плохо сказалась на состоянии жилых зданий. Больше всего пострадали как раз дома культурного наследия. Они уже посыпались. Чтобы не пострадали люди, в Госжилинспекции говорят о необходимости экстренных мер.

Главный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова: "Как можно быстрее перейти непосредственно к капитальному ремонту и еще до этого момента предусмотреть, может быть, оградить - какие-то сетки, чтобы дотянуть до капитального ремонта".

Торги уже объявлены. Победитель будет известен в конце мая. Все дома в этом году сделать не успеют. Стоимость работ в три раза дороже обычной. И сезон уже явно короче, чем всегда. Программа ремонта, очевидно, продолжится и в следующем году. Возможно, по необходимости в нее будут вносить коррективы.







