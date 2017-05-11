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11.05.2017 18:40

Профессионалы двух стран объединились ради спасения от возможной экокатастрофы. В акватории Кольского залива прошли учения по ликвидации разлива нейтепродуктов

Андрей Зайцев.

Теперь о другом сценарии, написанном для масштабного действа. Краткое содержание - экокатастрофа в море.
Рано утром в акватории Кольского залива было обнаружено нефтяное пятно размер примерно 100 на 300 метров в районе Мишуково. На место оперативно выдвинулись тревожные службы - спасательные суда "Водолаз Печкуров" и "Виктор Петров". Экипажам именно этих катеров предстояло решить задачу морского этапа учений - локализовать и собрать нефть с поверхности воды.  
Заместитель директора Северного филиала ФБУ "Морспасслужба Росморречфлота" Алексей Морозов: "Нюансы у нас в Кольском заливе - приливные, отливные течения, опять же, видите, ветер дует. Будем смотреть по ситуации. Все нюансы отработаны давным давно".
Боновое заграждение - ловушка для экологически опасного объекта. Ордер развёрнут. Емкости для сбора спущены на воду. Свою работу начали сборщики. Скиммеры.  
Начальник аварийно-спасательной группы Северного филиала ФБУ "Морспасслужба Росморречфлота" Александр Бревнов: "Не бывает лёгких аварийно-спасательных работ. Никогда авария не случается в хорошую погоду, в жаркий летний день. Это обычно зима, это обычно ветра, это обычно мороз. - То есть, сегодня то, как обычно? - Да".
Блиц: "Радио-5, "Виктор Петров". Закончили ликвидацию разлива нефтепродуктов. Собрано 20 кубов в плавучую ёмкость. Приступаем к сворачиванию в зоне".
Главная опасность в данной ситуации - если нефть достигнет побережья. Последствия намного серьёзнее. И собрать её намного сложнее, особенно в северных условиях. Но по замыслу учений, именно это и происходит. Часть пятна оторвалась. На берегу уже стянуты все силы. В том числе, и норвежские.
Представитель береговой администрации Норвегии Тронд Йорт-Ларсен: "Мы очень высоко ценим наше сотрудничество. Очень интересно работать с профессионалами, которые представляют российские организации. И даже с учётом языкового барьера, мы хорошо друг друга понимаем, потому что мы думаем совершенно одинаково. И с точки зрения тактики, и с точки зрения практики".
Основная задача учений - реально увидеть систему взаимодействия всех служб. У каждого подразделения, ведомства, структуры свои инструкции и полномочия. И вот когда над решением задачи приходится работать всем - необходимо понять, что мешает общему успеху.  
Руководитель аварийно-спасательного формирования Александр Глазов: "Это всё достаточно трудоёмко, это прозаично. Здесь нет ничего героического, но, к сожалению, это наша жизнь. Если мы научимся работать и вести себя достойно в этой ситуации, то тогда не будем бояться ни больших, ни малых разливов".
Профессионалы двух стран вовремя провели все необходимые мероприятия, ещё раз подтвердив высокий уровень технической оснащённости и взаимодействия.
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