В муниципальной стоматологии появился специальный подъемник для удобства и комфорта маломобильных пациентов

Наталия Бурдина.

С его помощью горожане с ограниченными возможностями здоровья смогут без лишних усилий преодолевать лестницу, ведущую в стоматологию.

Директор муниципальной стоматологии Татьяна Елпанова: "Кнопка вызова персонала. Персонал вывозит этот подъемник. На него загружается инвалид и фиксируется в кресле, все безопасно, уже проверили. Этот подъемник поднимает по ступенечкам спокойно и медленно инвалида вместе с креслом".

К слову, муниципальная стоматология адаптирована и для передвижения пациентов в креслах-колясках. В помещениях нет порогов. Расширены дверные проемы. С учетом требований доступной среды оборудованы и санитарные комнаты.







