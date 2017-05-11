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11.05.2017 18:30

В муниципальной стоматологии появился специальный подъемник для удобства и комфорта маломобильных пациентов

Наталия Бурдина.

С его помощью горожане с ограниченными возможностями здоровья смогут без лишних усилий преодолевать лестницу, ведущую в стоматологию.
Директор муниципальной стоматологии Татьяна Елпанова: "Кнопка вызова персонала. Персонал вывозит этот подъемник. На него загружается инвалид и фиксируется в кресле, все безопасно, уже проверили. Этот подъемник поднимает по ступенечкам спокойно и медленно инвалида вместе с креслом".
К слову, муниципальная стоматология адаптирована и для передвижения пациентов в креслах-колясках. В помещениях нет порогов. Расширены дверные проемы. С учетом требований доступной среды оборудованы и санитарные комнаты.
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