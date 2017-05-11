Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
11.05.2017 18:25

"Во имя Рождества Христова". Возрождение 300-летней часовни в ловозерской тундре

Андрей Зайцев.

Древнюю часовню накроют куполом и отреставрируют. Вездеход уже доставил на место части будущего сооружения. Возведение защитной конструкции начнётся летом. История самой часовни до недавнего времени была тайной. В прошлом году в Госархиве нашли документы, подтверждающие - это ни что иное как Контозерская часовня "Во имя Рождества Христова", возведённая в 1681 году в районе озера Контозеро в нескольких десятках километров от села Ловозеро. Часовня - второй объект в Мурманской области по древности после Успенской церкви в Варзуге. Работы по сохранению и возрождению уникального культурного памятника взяли на себя работники ловозерского сельхозпредприятия и волонтёры.
Руководитель проекта по сохранению Контозерской часовни Иван Вдовин: "С осени организовали сбор пожертвований и, в общей сложности, насобирали почти 250 тысяч рублей. Это позволило нам купить доску лиственницы. Из нее изготовить конструктор купола. Там очень сложная геометрия, там все это было сделано, собрано, а потом вновь разобрано, упаковано и отправлено в тундру - с тем, чтобы, когда наступит теплое время года, мы приехали туда с волонтерами и начали собирать купол, строить конструкцию, под которой будет хранится часовня".

← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.08
Евро = 63.26
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.