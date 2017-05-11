"Во имя Рождества Христова". Возрождение 300-летней часовни в ловозерской тундре

Андрей Зайцев.

Древнюю часовню накроют куполом и отреставрируют. Вездеход уже доставил на место части будущего сооружения. Возведение защитной конструкции начнётся летом. История самой часовни до недавнего времени была тайной. В прошлом году в Госархиве нашли документы, подтверждающие - это ни что иное как Контозерская часовня "Во имя Рождества Христова", возведённая в 1681 году в районе озера Контозеро в нескольких десятках километров от села Ловозеро. Часовня - второй объект в Мурманской области по древности после Успенской церкви в Варзуге. Работы по сохранению и возрождению уникального культурного памятника взяли на себя работники ловозерского сельхозпредприятия и волонтёры.

Руководитель проекта по сохранению Контозерской часовни Иван Вдовин: "С осени организовали сбор пожертвований и, в общей сложности, насобирали почти 250 тысяч рублей. Это позволило нам купить доску лиственницы. Из нее изготовить конструктор купола. Там очень сложная геометрия, там все это было сделано, собрано, а потом вновь разобрано, упаковано и отправлено в тундру - с тем, чтобы, когда наступит теплое время года, мы приехали туда с волонтерами и начали собирать купол, строить конструкцию, под которой будет хранится часовня".



